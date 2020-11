Danielle: vamos juntos com a população iniciar uma nova fase na história de Aracaju

09/11/20 - 05:35:15

A esperança e o sentimento da mudança segue crescendo entre os aracajuanos. A delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), candidata a prefeita, e o candidato a vice, Valadares Filho, tiveram mais uma demonstração disso neste sábado, 07, durante a carreata no Conjunto Orlando Dantas.

Em cada rua por onde eles passaram, gestos de apoio de pessoas à porta das casas, nas sacadas dos prédios, nos estabelecimentos comerciais, além das manifestações utilizando as buzinas dos carros e motos. “Estamos mostrando diariamente a nossa capacidade e coragem para administrar a nossa cidade. Por isso, vamos juntos com a população iniciar uma nova fase na história de Aracaju”, afirmou a candidata.

Durante a carreata, Danielle reforçou algumas de suas propostas, lembrando que seu plano de governo foi elaborado após muito diálogo com aracajuanos. “De diferentes localidades, justamente para que, além dos problemas gerais, a gente pudesse identificar as necessidades específicas de cada uma. Por isso, apresentamos o que realmente precisa ser feito e vamos colocar em prática, realizando um trabalho que vai melhorar os índices da educação, da saúde, do desenvolvimento econômico e das demais áreas de responsabilidade da Prefeitura de Aracaju”, salientou.

Por Ascom/Danielle Garcia