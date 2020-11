20ª edição do Curta-SE acontece em novembro e dezembro em Aracaju

10/11/20 - 07:56:10

Evento será intitulado “Eu não sou um Robot”

Celebrando sua 20ª edição, o Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE) será realizado nos meses de novembro e dezembro em Aracaju, com a temática “Eu não sou um Robot”. O projeto é realizado pela AVBR Produções com patrocínio do Sebrae, contemplado através do edital de “Economia Criativa do Sebrae SE”.

Este mês, de 18 a 20, às 18h, no Museu da Gente Sergipana, os espectadores poderão aproveitar as “Mostras de Filmes” no estilo drive-in, com ingressos a R$ 10 por carro, com até quatro ocupantes.

Já no mês de dezembro, de 14 a 18, os amantes do audiovisual podem se inscrever no curso presencial “Escrita de Séries para TV”, com o roteirista João Ademir, do Rio de Janeiro, através do link: https://www.encurtador.com.br/owbnw.

Outras ações aguardam a aprovação do edital da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), através da Lei Aldir Blanc. O evento também conta com apoio do Cine Vitória, Instituto Banese, Museu da Gente Sergipana, Mostra de Cinema Infantil e Aliança 2020.

Assessoria de Comunicação – Casa Curta-SE