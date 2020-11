Alese emite pesar pelo falecimento de Josa “O Vaqueiro do Sertão”

10/11/20 - 13:11:44

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe registra enorme pesar pelo falecimento do cantor José Gregório Ribeiro, conhecido no meio artístico como “Josa, o vaqueiro do Sertão”.

Josa faleceu aos 91 anos e as informações de familiares é que, há alguns anos, ele vinha enfrentando problemas de saúde. Filho de Simão Dias, ele sofria de Alzheimer.

O artista era uma das referências do autêntico forró, com uma trajetória de sucesso de mais de 50 anos, cantando, compondo e tocando sua sanfona. Um baluarte e um patrimônio cultural da musicalidade sergipana, nordestina e brasileira.

O deputado estadual Luciano Bispo, presidente da Assembleia, externa sua consternação pelo falecimento e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor e sofrimento.

Por Habacuque Villacorte