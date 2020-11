Após 21 anos, autor de duplo homicídio no Augusto Franco é localizado no Espírito Santo

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizou o autor do duplo homicídio que vitimou Rubens José de Souza, 45, e Maria Tereza Amorim Leite, 42. O investigado, José Barros da SIlva, 62, foi preso por policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) do Espírito Santo, nessa segunda-feira (09), na cidade de Serra (ES).

O crime foi cometido no dia 15 de setembro de 1999, no conjunto Augusto Franco, em Aracaju. Os trabalhos investigativos contaram com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), Núcleo de Inteligência (NIDHPP/Dipol) e Núcleo de Inteligência e Apoio à Atividade Policial (Niaap).

De acordo com as investigações, José Barros, na época do crime, se apresentou na unidade policial, acompanhado de advogado, e confessou a autoria da investida criminosa. Ele alegou que era amigo de Rubens e conhecia Tereza, mas que, após um mal-entendido e um desentendimento, ele teria cometido o delito que os vitimou, no ano de 1999, na capital sergipana.

O suspeito foi preso na cidade de Serra, no Espírito Santo, após os levantamentos feitos pelas unidades policiais sergipanas. A decisão judicial foi emitida pelo Tribunal de Justiça ainda na época do crime, e venceria no próximo ano. José Barros da Silva foi encaminhado a uma unidade policial daquele estado, onde foram adotadas as medidas cabíveis ao cumprimento do mandado de prisão. Ele será recambiado para Sergipe.

