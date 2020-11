Base do SAMU será inaugurada no anexo ao campus Aracaju Farolândia

10/11/20 - 15:23:46

Toda infraestrutura foi de responsabilidade da Unit. A parte técnica e de equipamentos é com a SAMU. Inauguração será dia 11 e restrita para autoridades devido à pandemia

A terceira base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 Sergipe – da capital sergipana, instalada no anexo ao campus Farolândia da Universidade Tiradentes será inaugurada nesta quarta-feira, 11, às 9h30. A construção e implantação da 37ª base de atendimento do SAMU em Aracaju se dá graças ao protocolo de intenções firmado em agosto de 2019 entre as instituições.

Com a Unit, toda a parte de construção civil, móveis e instalações. Instrumentação, equipamentos médicos e recursos humanos, bem como o funcionamento da unidade, é de responsabilidade do Secretaria de Estado da Saúde. O acesso da SAMU à base é independente, não está vinculado ao estacionamento Farol Parking.

Na assinatura do protocolo de intenções, em agosto de 2019, a coordenadora do SAMU estadual, enfermeira Conceição Mendonça, informou que a intenção é diminuir o tempo resposta de atendimento nas zonas Sul e de Expansão de Aracaju. “Nosso objetivo é ter um tempo resposta mais rápido. A base na Unit vai atender toda a população daquela região, com UBS e USA”, ressaltou.

“A Universidade Tiradentes tem compromisso com instituições como o Samu. Eles estarão aqui contando com toda a estrutura da Unit para desenvolver o melhor trabalho para a sociedade”, afirmou o reitor Jouberto Uchôa de Mendonça.

Inauguração seguirá com protocolos de biossegurança contra Covid-19 e é restrita para poucas autoridades, dentre elas, o governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas.

O quê? Inauguração da terceira base descentralizada do SAMU em Aracaju

Quando? 11/11/2020, às 9h30

Onde? Anexo ao estacionamento Farol Parking, ao lado do campus Unit Farolândia – Av. Murilo Dantas, 1150 – Aracaju – SE

Por Raquel Passos

Foto assessoria