Belle Silva mostra axila com pelos: “Não lembrava que tinha que depilar”. Influencer, casada com Thiago Silva, registrou o momento no Instagram e se declarou: “gente da gente”

10/11/20 - 19:25:34

Belle Silva divertiu os fãs ao mostrar seu momento “gente como a gente” no Instagram. A influenciadora, casada com o jogador Thiago Silva, falou sobre como tem esquecido de depilar as axilas e mostrou a região cheia de pelos.

“Estou passada. Tenho que compartilhar uma coisa com vocês, mesmo que isso acabe com a minha moral e dignidade. Mas tenho que mostrar, porque como vocês falam, sou ‘gente da gente’. Tenho certeza que já aconteceu com vocês”, começou ela.

Na sequência, Belle explicou que estava se maquiando quando se deparou com as axilas sem depilação. “Eu estava passando corretivo, e por conta de um movimento quase caí para trás. Quase morri ao ver uma coisa. Eu esqueci completamente deste detalhe. Acho que fui abduzida para a lua e quando me jogaram na Terra, apareceu assim. Pela minha vida, gente, eu não lembrava que tinha que depilar isso. Alguma de vocês já se deparou com as axilas neste estado?”, questionou ela mostrando a região com pelos aparentes e colocando a legenda: “vergonhoso”.

Logo após fazer a publicação, a influencer – que tem 395 mil seguidores – percebeu o tipo do conteúdo, mas garantiu que não irá deletar. “No instante em que postei me arrependi. Mas não vou apagar, porque sou isso, sou assim. Mas estou rindo de nervoso. De vergonha. Vou ali me matar e já volto”, disse ela, bem-humorada.

Fonte/Foto globo.com