Camila Queiroz e Klebber Toledo contam suas verdades secretas para Tata Werneck no “Lady Night”. Em dia de dose dupla, casal de atores encarou os quadros do talk show mais divertido do Brasil

10/11/20 - 19:28:45

A coisa seguem quentes no sofá do “Lady Night”! Foi a vez de Camila Queiroz e Klebber Toledo encararem Tata Werneck e contarem todos os detalhes do casal e da vida dos atores. A gente separou um treixinh onde a atriz conta do sucesso de Angel em “Verdades Secretas”, como são as cenas mais quentes e a adaptação no meio artístico. O papo vai ao ar hoje, às 22h30, no Multishow, mas, como a gente é amigo, deixamos pra você um trechinho especial do que vai rolar mais tarde. Ah, não deixa de conferir a versão podcast da nova temporada do “Lady Night” que já está disponível em todas as plataformas!

Fonte/Foto: globo.com