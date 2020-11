Secretaria de Estado da Saúde divulga 14ª convocação do credenciamento

10/11/20 - 12:16:36

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou a 14ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de Saúde. Deverão comparecer nesta quarta-feira, 11, no Centro Administrativo da Saúde (CAS), das 8h às 11h30, enfermeiros generalistas, seguindo a ordem de classificação do 265º ao 282º, e farmacêuticos do 15º ao 16º.

No período vespertino, das 14h às 16h30, deverão se apresentar os nutricionistas seguindo a ordem do 13º ao 19º; os fisioterapeutas do 91º a 102º; biomédicos seguindo a ordem do 28º ao 29º; e técnico de laboratório, seguindo a ordem do 17º ao 18º. Todos os profissionais devem portar os documentos comprobatórios necessários.

Os médicos da especialidade clínico geral, classificados na ordem 31º ao 52º, terão dois dias para apresentarem documentação: na quarta-feira, 11, das 8h às 11h30, e das 14h às 16h30, e na quinta-feira, 12, das 8h às 11h30.

O credenciamento para profissionais de saúde é para os interessados em prestar serviços nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (Upa) 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Serviço de Remoção Inter-hospitalar, durante a pandemia. Acesse a lista de classificados no site https://www.saude.se.gov.br/?p=42195