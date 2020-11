SETUR PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA “RETOMADA DO TURISMO”

Na oportunidade, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, lançaram as bases do plano nacional para retomada da atividade econômica do turismo

O secretário de Turismo, Sales Neto, participou da solenidade de lançamento do programa do Governo Federal “Retomada do Turismo” na tarde desta terça-feira, 10, no Palácio do Planalto.

Na oportunidade, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, lançaram as bases do plano nacional para retomada da atividade econômica do turismo.

O Ministério do Turismo acredita que após meses com o setor completamente paralisado, está claro o desejo de milhares de brasileiros voltarem a viajar pelo Brasil e que cabe ao Mtur liderar esse processo de retomada da atividade em todo o Brasil. “A retomada do turismo é uma aliança entre todos para alavancar o turismo e demonstra a prioridade que o Governo Federal dá ao turismo como política pública”, disse o ministro.

Assim surge a Retomada do Turismo. Uma aliança nacional que reúne poder público, iniciativa privada, terceiro setor e Sistema S com o objetivo de fazer com que o setor retome plenamente suas atividades o quanto antes, voltando a gerar emprego e renda no Brasil, com segurança e responsabilidade.

Para a retomada do turismo será trabalhado um conjunto de programas, projetos e ações organizados em quatro eixos: preservação de empresas e empregos no setor de turismo; melhoria da estrutura e da qualificação de destinos; implantação dos protocolos de biossegurança; e promoção e incentivo às viagens. O Mtur pretende alcançar resultados efetivos até 31 de julho de 2021.

“A Secretaria de Turismo insere-se nesse programa em busca do apoio do Ministério do Turismo, principalmente, no que diz respeito a recursos para promoção do destino Sergipe nos principais estados emissores de turistas para o Nordeste. Outra área de grande interesse é a de infraestrutura, pois temos carências que podem ser contempladas com esse plano. Vamos avançar com o Mtur”, enfatizou Sales Neto.