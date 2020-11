Tamandaré recebe a caminhada do povo comandada por Branca de Neve

10/11/20 - 05:30:06

Em contagem regressiva, aconteceram mais uma Caminhada do Povo nesta segunda-feira, 09. O futuro vereador de Aracaju, Branca de Neve, caminhou pelas ruas do bairro Tamandaré e foi recebido com muita alegria.

Durante a caminhada, o que mais surpreendeu foi a alegria e a receptividade do povo aracajuano. Além da simpatia e popularidade de Branca, é possível notar que o povo deseja mudanças para a Câmara de vereadores da capital sergipana.

O grande dia está chegando e o candidato demonstra preparo e determinação para trabalhar em prol do povo aracajuano.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria