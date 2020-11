Unanimidade sobre Edvaldo no 2º turno

10/11/20 - 00:22:32

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Esses próximos três dias serão de muita movimentação de candidaturas a prefeito e vereador em todo Estado. É o pouco tempo que resta para conquistar indecisos, que não são tantos. Apesar do curto período, tem candidato que acredita em mudanças e que sairá de uma baixa posição nas pesquisas e alcançará a disputa final em segundo turno. Ontem, um bem ilustrado deputado estadual confidenciou que o colunista demonstrava certa preferência pela reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PTB), entretanto avaliou o que a coluna vem expondo já há certo tempo.

Disse que o prefeito vai para o segundo turno e pode ganhar as eleições. Antecipou que, se a diferença for grande, Edvaldo se elege naturalmente: “entretanto se o percentual for próximo corre o risco de mudanças na eleição final”. O deputado não arriscou palpite de quem voltaria aos palanques com Edvaldo, mas pela forma como se referiu aos candidatos do PT, Márcio Macedo, e do PTB, Rodrigo Valadares, deixou certo que fixa na delegada Danielle Garcia (Cidadania). Não fez nenhuma referência à candidata, mas deixou claro que ela representaria o novo.

No fundo o parlamentar pensa igual a uma maioria absoluta: “Edvaldo no segundo turno sem qualquer dúvida”, mas destoa em relação ao nome que chegará à final, porque há dúvidas clara em relação à pelo menos um outro nome: Rodrigo Valadares, que muita gente o vê ir mais além, em razão do seu programa criativo, arrojado, embora revelando equívocos que são encobertos pelo formato com um tom de suspense. Mesmo assim, dá para se fazer um prognóstico real do que vai acontecer pós-contagem dos votos, mas o parlamentar, como o colunista, enxergam dentro de uma mesma ótica – em relação ao prefeito – sem que isso denote tendência, mas constatação.

O Ibope realiza pesquisa em Aracaju na quinta-feira. Exatamente por ser um instituto recomendado pela Rede Globo, financiada por sua afiliada em Sergipe, os seus números oferecem melhor credibilidade, embora já tivesse errado feio em outras avaliações. O resultado do Ibope – mesmo que os menos favorecidos declarem que não acreditam – dá um tom de definição do que possa sair das urnas no domingo e de alguma forma mexe com a expectativa de todos os candidatos. Há também quem admita que o prefeito possa ser reeleito já no domingo – seus aliados trabalham com essa hipótese –, só não existe quem diga que Edvaldo não estará no segundo turno.

As eleições deste ano têm característica diferente das que já passaram. Primeiro em razão da pandemia e, em seguida, pelas consequências trazidas por ela. Segundo pela fragilidade de parte dos candidatos apresentados, em relação à atividade política. Não houve uma composição forte para enfrentar a estrutura de apoio a Edvaldo, além da inegável gestão que ele empreendeu nesses quase quatro anos de mandato. Mesmo perdendo-se com a formação do “velho novo”, Danielle Garcia expôs toda sua inexperiência na atividade política e extrapolou na exibição de sua atuação como delegada.

Márcio Macedo disputa pelo PT. Partido de reconhecida força eleitoral, mas abusou nas críticas ao prefeito, quando Aracaju toda sabe que foi seu partido que indicou e apoiou Edvaldo a prefeito e que, nos erros e acertos, têm as digitais petistas bem expostas, inclusive dividindo a administração ao meio de janeiro de 2017 até dezembro de 2018. Outros resultados que surjam trarão imensa surpresa, pela característica do impossível.

Agora é acompanhar até domingo e perceber as mudanças que podem acontecer na opinião pública…

Pesquisas fake

Pesquisas realizadas em várias cidades neste momento, registradas pelo TRE-SE, são divulgadas e em seguida impugnadas pela própria Justiça Eleitoral, dando, a quem tem menor número de votos, direito de resposta a setores de imprensa.

*** O melhor seria o TRE registrar, avaliar o resultado final e endossar, exatamente para evitar a publicação de pesquisas que sejam impugnadas.

*** Nesta reta final há uma avalanche de pesquisas registradas e mentirosas, que têm registro no TRE.

Bem na reta final

Um aliado do prefeito Edvaldo Nogueira (pediu off) disse ontem que as pesquisas indicam vitória no primeiro turno: “mas, eleições são complexas e eu só acredito em resultado depois dos votos contados”.

*** – O clima na cidade é muito bom, a receptividade de Edvaldo é imensa, inclusive em áreas aonde nosso grupo sempre teve resistência, disse.

*** E mais: – Vamos continuar trabalhando até o final de semana sem arrefecer. Acho que Edvaldo entra bem na reta final.

Maioria se reelege

O deputado Capitão Samuel acha que os prefeitos serão reeleitos na maioria dos municípios que disputam, especialmente na grande Aracaju.

*** Para o deputado, vereadores em Aracaju devem ter renovação de 50%, em razão da legislação. “Com voto popular não renovaria 20%”.

Final com Danielle

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) acredita que “teremos segundo turno” e que a campanha “está crescendo muito”. Para ele, “todas as pesquisas apontam Danielle e Edvaldo na disputa do segundo turno.”

*** Alessandro diz que “não tem nenhuma definição ou projeto para 2022, o foco é cuidar de 2020”.

Denúncia protocolada

O candidato do Avante a prefeito de Aracaju, Lúcio Flávio, protocolou denúncia ontem na Justiça Eleitoral e Polícia Federal contra o também candidato Rodrigo Valadares (PTB).

*** Segundo Lúcio, há participação de filiados do PSL, “contra as arbitrariedades de um candidato transgressor chamado Rodrigo Valadares”.

Briga na direita radical

Lúcio e Rodrigo disputam votos de bolsonaristas e são vinculados à direita radical, com cabeça, tronco e membros no conservadorismo “pra lá de Marrakech”.

*** Lúcio aparece timidamente como candidato, mas Rodrigo Valadares está nas pesquisas e seu nome também é citado com chances de ir para o segundo turno.

*** Lúcio se excede em otimismo: “espero que a Justiça e Deus indiquem o nome de quem vai me enfrentar no segundo turno”.

Danielle de volta

Segundo informação de um deputado federal, a delegada Danielle Garcia (Cidadania) deve retornar a Brasília em caso de não ter sucesso nas eleições à prefeita.

*** Deverá ser requisitada pelo gabinete do senador Alessandro Vieira. A informação não foi confirmada.

Ânsia pelos Fundos

Os presidentes regionais de partidos estão atarefados com o Fundo Eleitoral, em razão das reclamações em torno do Fundo Eleitoral: “há uma ânsia dos candidatos a vereador, dentro de uma expectativa irreal”.

*** Segundo um dos presidentes de partido, as prestações de contas sobre o Fundo vão envolver os candidatos, assim como os diretórios estadual e municipal dos partidos.

Terá segundo turno

Esse mesmo presidente de partido, falando em off, disse que tudo indica que haverá segundo turno e que pode ser com Danielle Garcia (Cidadania).

*** Lembrou que quando Valadares Filho fechou a composição com ela, houve euforia em relação à aceitação do eleitor, “mas ela despencou pelo seu jeito autoritário”.

*** E confidenciou: “mas se meu partido chegar à frente do PT estarei muito satisfeito” e acrescentou: “acredito que isso vai acontecer”.

Cravos do deserto

O articulador político Rômulo Rodrigues (PT) admite um segundo turno entre Edvaldo Nogueira e Marcio Macedo, mas observa que há crise de liderança no partido e falta entusiasmo.

*** Reconhece que o PT não gosta de ouvir vozes dissonantes e admite que em outros pleitos “o PT jamais foi dúvida quanto à vitória”.

*** Rômulo acredita que do interior virão “os cravos do deserto” e admite que Olivier, candidato a prefeito de Itabaiana, e Dominguihos, em Lagarto, vão fazer retornar a força da estrela petista em Sergipe.

Zambelli pede voto

O grupo Aliança pelo Brasil em Sergipe publica vídeo da deputada federal Carla Zambelli, pedido voto para o candidato do Avante, Lúcio Flávio.

*** Zambelli diz que o candidato dela é Lúcio Flávio, assim como “Damares falou”.

Três próximos

Marcio Macedo fez uma carreata domingo, considerada boa pelos aliados e acha que tem chance de chegar ao segundo turno. Pelo menos em avaliação interna ele bate com Rodrigo Valadares e Danielle Garcia.

*** Para vereador, Camilo conseguiu apoio de cinco sindicatos, inclusive o dos comerciários e tende a eleger-se junto a Jéferson.

Brasil tropeça

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, acha que o Brasil “tropeça de pibinho em pibinho, andando de lado desde 2017, e hoje apresenta os principais indicadores sociais com piora progressiva:”.

*** E constata: “desde o desemprego, que saiu de 4,3% em 2014 – quando Dilma foi reeleita – para mais de 12,7% em junho de 2020”.

País perde posição

Para Rogério Carvalho, o Governo continua levando o Brasil para o buraco. A desvalorização do real e a redução da economia nacional estão fazendo o país perder posições.

*** – Desde o Golpe de 2016, o país está recuando em todas as áreas, com aumento da desigualdade e do desemprego, disse.

Uma boa conversa

Clóvis Silveira – Não existe cedo ou tarde, não existe tempo certo ou errado. As coisas acontecem quando queremos que aconteça!

Troca celular – O deputado Rodrigo Valadares, candidato a prefeito pelo PTB, teve problema com seu telefone célula e teve que trocá-lo.

Grande movimento – Até quinta-feira haverá uma correria de candidatos a prefeito em todos os município. Será o encerramento da campanha.

Invade loja – Cinco marginais invadiram rapidamente uma loja no shopping Riomar e levaram os celulares que estava expostos próximo à porta. Ninguém foi preso.+

Suspende vacina – Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspende temporariamente os testes da vacina chinesa Coronavac no Brasil após a morte de um voluntário.

Revista Fórum – Caixa deve perder mais de 7,2 mil bancários com novo PDV, agravando o déficit que já é de 17 mil funcionários.

BR Político – Instituto Butantan convocou coletiva de imprensa para esta terça-feira para dar mais informações sobre a paralisação.

PT e Bolsonaro – Ciro Gomes diz Ciro diz que “lavou roupa suja” com Lula, mas que PT e Bolsonaro serão derrotados.