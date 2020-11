Unit retoma gradualmente as aulas práticas para integralização do semestre de 2020.1

Com protocolos de biossegurança, cerca de 2.500 alunos acadêmicos da Unit retomam atividades das aulas práticas nos campi

Nesta segunda-feira, 9, a Universidade Tiradentes deu início à retomada gradual das aulas práticas para integralização do semestre de 2020.1 de cerca de 2.500 alunos. De maneira escalonada e com distanciamento controlado, conforme as diretrizes recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado, acadêmicos dos cursos de Nutrição, Gastronomia e Estética e Cosmética da instituição de ensino retornaram aos campi de Sergipe para a realização das disciplinas do primeiro semestre com carga horária pendente.

A iniciativa, prevista na resolução nº 03 do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, foi publicada no Diário Oficial de Sergipe do último dia 20, que dispõe sobre as atividades especiais educacionais em instituições de Ensino Superior, previstas no Decreto nº 40.652, de 27 de agosto de 2020. Assim, de maneira gradativa, outros cursos da área da Saúde e os cursos de Design de Moda, Design Gráfico e Publicidade e Propaganda também farão as disciplinas do primeiro semestre com carga horária pendente.

Como forma de garantir a continuidade do modelo de ensino, aprendizagem e pesquisa em nível de excelência, 25% do quadro de colaboradores administrativo e 50% do operacional também estarão em atividades presenciais na Unit.

“A instituição de ensino em todos os seus protocolos se utilizou de três pilares: infraestrutura, pessoas e procedimentos. Além da criação de cartilhas e protocolos, o cuidado com as pessoas, por meio de orientações e treinamentos, foi fundamental”, declara o pró-reitor Administrativo e Financeiro, professor Francisco Almeida.

“Preocupamo-nos também com a questão da infraestrutura e todas as sinalizações, respeitando o distanciamento. Além disso, as limitações de espaços, totens e dispensers de álcool em gel e todas as sinalizações necessárias para respeitar os protocolos”, acrescenta.

Tanto os ambientes de trabalho quanto os de ensino foram reestruturados com demarcação que prevê distanciamento de até dois metros, além da instalação de barreiras acrílicas para mesas e balcões nos setores de atendimento (funcionando em regime reduzido) e sinalização com regras de conduta para prevenção ao contágio – higienização, restrição nos elevadores, direcionamento de fluxo e barreiras.

“Colocamos a segurança de todos em primeiro lugar, respeitando os protocolos internacionais e nacionais. Realizamos muita pesquisa para chegarmos a um protocolo que se adequasse a nossa realidade e entendêssemos a melhor forma de retomar as atividades presenciais”, salienta o pró-reitor.

A máscara é item obrigatório para todos e o tipo face shield (viseira) para uso dos professores nas aulas. Também há verificação de temperatura de todos que acessam os campi da Unit. Dispenser e totens de álcool em gel estão distribuídos ao longo de todo o campus, bem como tapetes sanitizantes instalados no acesso dos prédios, e as áreas comuns estão fechadas, além da intensificação de desinfecção dos ambientes, incluindo higiene dos equipamentos de ar-condicionado conforme indicações do governo do estado.

“A expectativa estava muito grande para a retomada. É muito gratificante para a gente ver este esforço da Unit em retomar as atividades prezando a segurança dos alunos. Enquanto estudante, considero muito importante as atividades práticas e, também, ter o contato, mesmo com o distanciamento social, dos nossos colegas. A troca de conhecimentos é muito relevante para seguir uma nova caminhada”, enfatiza o acadêmico do curso de Gastronomia, João Pedro Mendonça.

“Estou muito feliz com o retorno na Universidade Tiradentes com todas as normas de prevenção contra o novo coronavírus. Sabemos que vivenciamos uma nova situação, mas também entendemos que as aulas práticas são de extrema importância para a formação profissional”, garante Fernanda Alves, estudante do curso de Nutrição.

No total, cerca de 2.500 alunos de todos os cursos dos campi de Aracaju, Itabaiana, Estância e Propriá retomam atividades práticas neste momento. Com isso, os atendimentos ao público da clínica de Odontologia também voltarão – já que na clínica de Fisioterapia e no Unit LAB já estavam em funcionamento.

Plano de Reabertura

Para construir o Plano de Reabertura, o Grupo Tiradentes realizou uma análise do cenário internacional, nacional e local da atual crise sanitária, por meio do instituto nos Estados Unidos da América – Tiradentes Institute at UMass Boston, experiências bem-sucedidas de reocupação dos campi a partir do Reopen Plan (Plano de Reabertura) Massachusetts, com atenção especial ao trecho que trata do Ensino Superior. No que se refere aos planos de reabertura dos campi para subsidiar a retomada, foi utilizado o da Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Boston University e o University of Massachusetts Boston.

Além desses, foram também considerados os planos de retomada da educação do Governo de Portugal e do Governo da Espanha no âmbito internacional, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em termos nacionais, e orientações específicas feitas por entidades de classe, em especial as da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

