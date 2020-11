Vigilância segue fiscalizando reabertura e cumprimento de normas sanitárias

10/11/20 - 16:03:53

Estudantes retornaram às escolas de maneira presencial, após paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira, 10, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Rede de Vigilância Sanitárias (Revisa), segue fiscalizando o cumprimento de normas sanitárias em escolas particulares de Aracaju.

De acordo com a gerente de Serviços de Interesse à Saúde da Revisa, Andreza Messias Imidio, inicialmente, está sendo realizada uma fiscalização no sentido de orientar os donos das escolas, para que eles possam seguir o que foi determinado no decreto.

“Já visitamos oito escolas. A Vigilância também está monitorando a estrutura das unidades durante os intervalos das aulas. Estamos analisando se elas estão criando estratégias para que possam, de fato, funcionar de maneira segura nos intervalos e evitar a aglomeração de alunos. A equipe verifica o cumprimento das medidas sanitárias, de distanciamento social, higienização das mãos, ambientes e objetos conforme os decretos previstos para enfrentamento e prevenção da covid-19. Estamos aqui para orientar”, explica.

Uso obrigatório da máscara

Nesta primeira fase da retomada, os alunos dos anos concludentes estão autorizados a voltar. Com relação ao uso de máscaras, as pessoas da comunidade escolar têm que utilizar máscaras e os funcionários, equipamentos de proteção individual, além do que prevê os protocolos sanitários. Da mesma forma, os alunos deverão ter acesso às normas sanitárias as quais precisam estar expostas nos ambientes do estabelecimento.

“Vale destacar que entre as medidas sanitárias está o distanciamento na sala de aula, entre os alunos e professores, um distanciamento de no mínimo 1,5m com higienização constante de carteiras, corrimão de escadas e todos os artigos de uso coletivo. A higienização dos equipamentos deve ser feita com álcool 70% ou outra substância sanitizante. O uso de máscaras deve ser obrigatório, inclusive durante a atividade física”, reforça.

Para o diretor de escola Carlos Augusto Coelho, essa orientação é muito importante para reforçar os cuidados. “Hoje, o nosso cuidado está muito mais eficaz e os nossos alunos podem voltar mais tranquilos as aulas presenciais seguindo as normas sanitárias”, afirmou.

Atuação e Denúncia

A forma de atuação da Vigilância Sanitária é orientar e, quando fiscalizar as adequações necessárias, determinar um prazo de retorno. Havendo o descumprimento das medidas nos estabelecimentos da capital, as denúncias podem ser realizadas junto à Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde, através do telefone 0800 729 3534, digitando a opção 7.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE