Adilson Júnior lidera debate eleitoral e afirma que Marcos Santana ainda sonha e não realiza nada

11/11/20 - 12:50:09

Em clima de tranquilidade, seriedade e coerência em suas palavras, o candidato a prefeito de São Cristóvão, Adilson Júnior (PSD), se manteve firme em suas respostas e ideias para fazer de São Cristóvão uma cidade melhor, com desenvolvimento, progresso e que tenha qualidade de vida para a sua população.

Durante o embate, Adilson Júnior, questionou o atual prefeito em relação ao abandono do Turismo na Cidade, onde todos os pontos turísticos estão completamente abandonados, a exemplo da Bica dos Pintos, do Cristo Redentor, do Catamarã e do Banho de Rita Cacete. “São Cristóvão tem um potencial turístico grande, o senhor teve quatro anos para iniciar o processo de recuperação desses pontos turísticos. O turismo não foi prioridade na sua gestão ou o que aconteceu para que não tivesse investimentos efetivos na área do turismo?”, perguntou o candidato.

Em contradição, o atual gestor respondeu apenas que não houve tempo para executar os projetos de recuperação dos pontos turísticos mesmo afirmando que já tinha contrato assinado com a Caixa Econômica Federal para a realização das obras de recuperação.

Adilson durante o debate ainda comentou sobre o abandono do esporte no município. “Todos os espaços públicos de esporte e lazer da cidade estão abandonados, o povo não tem onde praticar esportes e para o seu lazer do fim de semana. O Ginásio de esportes do Eduardo Gomes e o Ginásio Lourival Batista, na Colônia Pintos são apenas dois dos exemplos reais do completo abandono do nosso esporte, além das praças e quadras espalhadas pela cidade”. Adilson Júnior lembrou ainda que no município existe a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer mas que na prática não funciona. É utilizada somente para manter os cargos em comissão existentes atualmente, com uma folha de pagamento mensal no valor de mais de 44 mil reais.

As obras estruturantes que se destacam no Plano de Governo de Adilson Júnior, são: a Construção e Revitalização do canteiro central que divide o Lafaiete Coutinho e o Eduardo Gomes; a Urbanização do canteiro da Chesf (Av. do Gasoduto) que divide o Rosa Elze e o Rosa Maria; a Construção do Terminal Rodoviário do Alto da Divinéia com a ampliação das linhas de ônibus para toda a cidade; a Construção da nova praça de entrada do Eduardo Gomes; a Criação e Implantação do Distrito Industrial de São Cristóvão; a Criação e Pavimentação do Novo acesso a São Cristóvão, ligando o conjunto Marcelo Déda (Jardim Universitário) ao conjunto Santa Lúcia e Jabutiana em Aracaju.

Em suas considerações finais, Adilson Júnior, disse estar disposto a mudar a realidade da cidade de São Cristóvão. “A população sabe a realidade da cidade, a qual com certeza não é essa que o atual gestor fala em sua propaganda política. É por isso que estamos confiantes de que a população dará a verdadeira resposta no próximo domingo, no dia da eleição, votando no 55”.

Participação no Debate

Participaram apenas os candidatos Adilson Júnior (PSD), o atual prefeito candidato a reeleição Marcos Santana (MDB), e o candidato Coronel Rocha (Cidadania). A candidata Gedalva Umbaubá (PSC), chegou a confirmar presença mas não compareceu ao debate, alegando um mal-estar.

Fonte e foto assessoria do candidato