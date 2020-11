CONFIANÇA VENCE O BOTAFOGO PELA 21ª RODADA DA SÉRIE B NO BATISTÃO

11/11/20 - 06:48:04

Pela 21ª rodada da Série B, o Confiança-SE recebeu o Botafogo-SP no estádio Batistão, em Aracaju, pressionou no fim e saiu com a vitória por 1 a 0. O gol da equipe sergipana foi marcado por Ari Moura, aos 39 minutos do segundo tempo. Com o resultado desta terça-feira (10), o Dragão ganhou quatro posições na tabela e agora é o oitavo colocado, com 29 pontos. Por sua vez, o Pantera segue na 19ª posição, com 18 pontos.

O jogo

O Botafogo-SP começou na pressão e teve a primeira oportunidade no minuto inicial, em cabeceio de Bady na rede pelo lado de fora. Passado o susto, o Confiança passou a ter mais a bola, mas só criou mesmo aos 22 minutos: Renan Gorne recebeu cruzamento na pequena área e só não marcou porque Darley mostrou muito reflexo para defender a cabeçada. Na parte final do primeiro tempo, o jogo ficou bastante estudado, com maior domínio da posse pelo Dragão, mas sem efetividade.

Na volta para o segundo tempo, a equipe sergipana manteve o ritmo ofensivo e levou perigo aos seis minutos, em escanteio direto de Guilherme Castilho que poderia terminar em gol olímpico; no entanto, Darley espalmou e salvou a Pantera. Mais tarde, aos 23, o time visitante respondeu após bobeada da zaga do Confiança, que entregou a bola nos pés de Wellington Tanque. Na entrada da área, o atacante arriscou de primeira, mas o goleiro Rafael Santos se esticou e defendeu.

No entanto, o Dragão não deixou barato e passou a tomar conta do jogo na reta final. Bruno Paraíba, que havia acabado de entrar, chutou com perigo por cima da trave aos 28. Depois, aos 33, Guilherme Castilho invadiu a área e foi travado na hora certa por Jordan. Na continuação do lance, em cobrança de escanteio, Djalma Silva cabeceou livre, mas a bola foi para fora. E de tanto insistir, o Confiança teve a recompensa: em novo escanteio aos 39, Ari Moura apareceu para testar no primeiro poste e fez o gol da vitória dos sergipanos.

Fonte e foto: CBF