Direita briga entre si

11/11/20 - 08:31:44

Por Adiberto de Souza

A previsão do experiente José Carlos Machado (DEM) de que a direita desunida seria derrotada nas eleições de Aracaju pode se concretizar já no próximo domingo. Divididos entre sete candidatos a prefeito, os direitistas gastam parte do tempo da campanha se engalfinhando. Ontem, o prefeiturável Lúcio Flávio (Avante) foi à Polícia Federal prestar queixa contra Rodrigo Valadares (PTB) que, por sua vez, não poupa munição contra a delegada Danielle Garcia (Cidadania). Enquanto eles brigam, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) pavimenta a sua reeleição que, segundo algumas pesquisas, pode ocorrer ainda no 1º turno. Presidente do DEM estadual, “Machadão” tentou unir a direita em torno de um só postulante à prefeitura da capital, porém não foi ouvido pelas demais legendas. Esperava-se, contudo, que os prefeituráveis direitistas centrassem fogo na direção de Nogueira e, eventualmente, do petista Márcio Macêdo, mas está ocorrendo o contrário. Quase todos se acham representantes do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e, em vez de trabalharem para conquistar os eleitores, discutem sobre quem é mais bolsonarista, numa atitude que lembra o funesto abraço de afogados. Misericórdia!

Comigo não, violão!

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não gostou de ouvir o prefeiturável Márcio Macêdo (PT) dizer que a máquina estadual vem sendo usada em favor do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Após insinuar que os próprios petistas, através da vice Eliane Aquino, podem estar usando politicamente a estrutura do estado em favor do aliado, Belivaldo deu um chega pra lá em Márcio: “O povo de Aracaju já disse, pela voz das pesquisas e com grande clareza, que não quer ele como prefeito nem pintado de ouro”, fustigou Belivaldo, ao ser entrevistado pelo portal JL Política. Home vôte!

Abra o olho

A Justiça Eleitoral informou que não enviou nenhum e-mail intimando eleitores a participar de votação experimental pela internet. Segundo o comunicado, essas mensagens sempre oferecem um link de origem duvidosa convidando o cidadão a clicar para saber mais detalhes. Contudo, esses e-mails são falsos e, ao que tudo indica, são enviados por criminosos para, por meio deles, coletar dados do cidadão, como o número do CPF, para serem usados em golpes. Crendeuspai!

Vamos à guerra

Só faltava essa: o Brasil desafiar o todo poderoso Estados Unidos para uma guerra de verdade. A pirotecnia do estouvado presidente Jair Bolsonaro lembra o ditador argentino Leopoldo Galtieri, que invadiu as Ilhas Malvinas ou Falklands e desafiou a Inglaterra para uma batalha naval. Resultado: um torpedo lançado pelo submarino nuclear britânico HMS Conqueror afundou o velho navio argentino General Belgrano, matando 323 marinheiros e pondo fim à guerra, pois o “valente” ditador e seus lacaios bateram em retirada. Alguns ainda hoje correm. Marminino!

Golpe denunciado

O deputado federal Laércio Oliveira (Progressista) informou que pessoas inescrupulosas estão usando o nome dele para aplicar golpe de clonagem de whatsapp. O parlamentar alerta que não está cadastrando números de telefones visando convidar para um evento. “Portanto, não forneçam o número de seis dígitos que vai chegar no seu celular, porque se trata do código de segurança do whatsapp”, informa Laércio. Tomara que a Polícia ponha logo as mãos nesses golpistas de uma figa. Vixe!

Compra de votos

Policiais militares de Simão Dias prenderam Ivan Santana Santos sob a acusação de crime eleitoral. O rapaz foi flagrado em posse de alimentos e R$ 45,00. A princípio, o acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto porém, diante da suspeita de crime eleitoral, foi transferido para a Polícia Federal, encarregada de apurar compra de votos. Danôsse!

Campinho de pouso

Entregue por concessão à estatal espanhola Aena Desarollo, o Aeroporto de Aracaju permanece com cara de um modesto campinho de pouso. Pelo menos a olho nu, não se enxerga uma única benfeitoria efetuada pela empresa estrangeira. Questionado se conhece alguma obra feita ali pela estatal espanhola, o secretário estadual de Turismo, jornalista Sales Neto, disse que não. Aliás, ele agendou para a próxima segunda-feira, uma reunião com a diretoria da Aena “justamente para tratar sobre o plano de investimentos no nosso aeroporto, pois esse compromisso foi assumido por eles no leilão da concessão”. Aff Maria!

E os corruptos?

Na pré-campanha eleitoral de Aracaju, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) ficou uma fera quando soube que o PSC do ex-deputado federal André Moura iria apoiar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT): “Não estarei onde estiver esse conluio de corruptos”, afirmou um invocado JB. Pois bem, mesmo com André e seus amigos do PSC apoiando abertamente o pedetista, Jackson não abriu mais a boca para criticar “esse conluio de corruptos”. O que teria feito o ex-governador mudar de ideias tão rápido? Ah! A política…

Desmentindo petista

O PT distribuiu nota informando que não há problemas com suas candidaturas a vereador de Aracaju. O comunicado revela que “houve, na verdade, a desistência de alguns nomes, sendo decisões de caráter individual. Afora isso, todos os que pleiteiam vagas na Câmara Municipal de Aracaju estão aptos e seguindo em campanha de maneira legal, e com deferimento do Tribunal Superior Eleitoral”. Então, tá!

Candidatos abstratos

Sem citar nomes, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) tem pedido votos para “muita gente boa, honesta, com propósito e que merece uma oportunidade de mudar o rumo das cidades sergipanas”. Em mensagem nas redes sociais, o cidadanista afirma “para construir um futuro brilhante para nosso estado e país, precisamos escolher bem os representantes”. E o senador conclui dizendo que “chegou hora da mudança”. Ah, bom!

Recorte de jornal

