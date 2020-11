Emsurb intensifica limpeza pública no dia das eleições

11/11/20 - 17:15:32

No próximo domingo, 15, quando ocorrerão as eleições municipais, a Prefeitura de Aracaju reforçará as intervenções de limpeza em pontos diversos da capital. Serão mais de 100 agentes direcionados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

O trabalho acontece, estrategicamente, das 13h às 21h, em vias e logradouros onde estão localizados órgãos e instituições de ensino que servirão de seções eleitorais e concentram maior número de votantes. Já no Centro comercial, assim como na região das praias, outras equipes estarão assegurando a limpeza e bem-estar aos frequentadores, no horário das 8h às 16h20.

De acordo com a empresa municipal, na manhã de segunda-feira (16), o efetivo responsável pelos trabalhos nos arredores dos locais de votação, retornará para o repasse dos serviços de limpeza pública.