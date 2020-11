Fábio Henrique grava vídeo sobre pavimentação em Socorro e mente diz, Padre Inaldo

11/11/20 - 13:43:35

“O deputado Fábio Henrique mente de forma descarada, quando usa as redes sociais para dizer que nós nós recusamos a liberar o uso do solo para a Codevasf pavimentar ruas no nosso município. Aliás, a mentira tem sido a tônica da sua campanha. Ele também mente, quando fala que os recursos são de uma emenda individual de sua autoria” . Foi o que afirmou o prefeito Padre INALDO (PP), se referindo a um vídeo que Fábio pagou nas redes sociais, fazendo tais afirmações.

Padre Inaldo afirmou que os recursos, que totalizam 10 milhões de reais são fruto de uma emenda de bancada, assinada por todos os deputados federais e senadores de Sergipe. Quanto ao uso do solo, o prefeito informou que participou de uma reunião na Codevasf, oportunidade que confirmou a autorização para utilização do solo.

“Ocorre que, seguindo acórdão do Ministério Público, informais a Codevasf que a pavimentação das ruas deveria ser precedida de drenagem. Assim também respondemos o ofício da empresa. Repito: não nos negamos a autorizar a utilização do solo” explicou o prefeito, acrescentando que Fábio Henrique queria usar a obra na sua campanha, fazendo o trabalho de qualquer maneira, para conquistar votos. “Pavimentação sem drenagem, ao invés de beneficiar, prejudica os moradores, que seriam atingidos por alagamentos. Alias, nas desastrosas gestões dele, muitas ruas foram calçada sem drenagem. Isso é mal uso do dinheiro público”, concluiu Padre Inaldo.

Da assessoria