Governo prorroga o prazo para entrega de documentos e convoca executores de serviços básicos

A convocação é referente aos candidatos habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado 03/2018

Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), prorrogou o prazo para que os executores de serviços básicos convocados entreguem os documentos. A convocação é referente aos candidatos habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado 03/2018. A documentação deve ser enviada para o email documentos.pss@seduc.se.gov.br, até a próxima sexta-feira, 13 de novembro. Inicialmente foram convocados 95 candidatos, atualmente 102 nessa última chamada e mais outros serão convocados.

De acordo com o diretor de Recursos Humanos, Jorge Costa, a convocação inicial suprirá as escolas em recursos humanos para que promovam mais segurança à comunidade escolar no retorno das aulas presenciais e cumpram ainda mais os protocolos em saúde, quanto à limpeza e manutenção.

As aulas presenciais retornarão no dia 17 de novembro por conta do autorizo do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE) do Governo de Sergipe, com previsão de retorno somente para 18 mil alunos das turmas dos terceiros anos do Ensino Médio e do curso Pré-Universitário; concluintes da educação profissional tecnológica (EPT) integrada ao ensino médio; educação de jovens e adultos (EJA) do ensino médio, de forma progressiva e híbrida, com limitação máxima de 50% de capacidade da sala de aula, em 204 escolas nos 75 municípios, o que corresponde a 14% do total de 153.875 alunos matriculados na rede estadual.

A Educação Infantil e o Ensino Fundamental não têm previsão de retorno presencial, mas continuam as atividades de forma não presencial com aulas pela TV e Rádio Aperipê e pelo canal YouTube.

Para dotar as escolas de condições na aquisição de materiais de higienização e proteção, dentro dos investimentos do Profin-Custeio, foi liberado um montante de R$ 9.117,514,50 a ser investido por meio do Profin-Projetos e Profin-Pandemia. Desse total, 5.797.710,00 foram creditados na conta das escolas, e a partir de agora, elas seguirão os procedimentos de execução financeira definidos na Portaria 2821/2019/ Seduc. Com esses recursos, as escolas poderão adquirir produtos como totem para higienização das mãos, aferidor de temperatura, protetor facial, máscaras, álcool, tapete sanitizante, entre outros itens, conforme protocolos de segurança definidos pela Organização Mundial da Saúde e Agência de Vigilância Sanitária.

