HOSPITAL DE CIRURGIA INICIA INSCRIÇÕES PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2021

11/11/20 - 17:08:11

Com vagas para Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia, seleção ocorre em parceria com a Unit

A Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia e Universidade Tiradentes (Unit), através Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu), iniciam, nesta quarta-feira, 11, as inscrições para seleção da Residência Integrada Multiprofissional em Terapia Intensiva Adulto 2021, nas áreas de Odontologia (três vagas), Enfermagem (três vagas) e Fisioterapia (duas vagas).

Com duração de dois anos, a Residência Multiprofissional é de dedicação exclusiva, em regime de tempo integral, incluindo sábados, domingos e feriados, com carga horária de 60 horas semanais e 30 dias de férias por ano. O programa compreende as atividades práticas, teóricas, teórico-práticas e didáticas complementares.

A seleção dos candidatos será realizada em três fases. Na primeira, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada uma prova objetiva no dia 8 de janeiro de 2021; na segunda, de caráter classificatório, será realizada entrevista no dia 22 de janeiro; e na terceira, também no dia 22 e do modo classificatório, será atribuída uma pontuação baseada na análise curricular do candidato.

Para se inscrever no processo seletivo da Residência Multiprofissional, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição específico, disponível no site do Hospital de Cirurgia – www.hospitaldecirurgia.com.br/inscricao – até o dia 15 de dezembro.

BOLSA

Seguindo a Lei Nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e suas alterações, os profissionais aprovados na Residência Multiprofissional receberão uma bolsa no valor de R$ 3.330,43.

EDITAL

Para mais informações sobre regras, cronograma, inscrições, provas, os interessados devem acessar o edital completo, que está disponível no site do Hospital de Cirurgia.

Por Sheyla Pina

Foto assessoria