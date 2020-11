INVESTIGADO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO É PRESO NO ESTADO DE ALAGOAS

11/11/20 - 05:26:36

Policiais militares de Alagoas prenderam Jadiel da Silva Gomes, 33 anos, pelo crime de tentativa de feminicídio na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Ele era investigado pela Polícia Civil de Sergipe. O suspeito foi recambiado para Aracaju na tarde desta terça-feira (10), mas foi preso na noite da última sexta-feira (06), em São José da Laje/AL. A prisão teve o apoio da Polícia Militar de Alagoas, em parceria com a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial de Sergipe (Dipol/SE) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core/SE).

O crime ocorreu na noite de 25 de setembro deste ano, quando Jadiel invadiu a residência do irmão da vítima, em Nossa Senhora do Socorro, e desferiu contra ela golpes de faca. A ação criminosa provocou lesões corporais e ela foi socorrida pelo Samu e foi encaminhada ao Huse, onde ficou hospitalizada.

Na noite do crime, familiares da vítima procuraram a Plantonista DAGV, a delegada de plantão acionou a equipe de local de crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que representou de imediato pela prisão preventiva do autor, que foi prontamente deferida pelo juiz de plantão.

Vale ressaltar que após tentar contra a vida de sua ex-companheira, o autor fugiu levando o filho do casal de cinco anos. A criança foi localizada, em seguida, em Maceió e entregue à família da vítima com o apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci).

Fonte e foto assessoria