Justiça determina soltura de motorista que provocou atropelamento que matou ciclista

11/11/20 - 15:52:10

A Justiça concedeu alvará de soltura para o motorista que provocou o acidente que causou a morte do ciclista André Rodrigues Espinola, 45 anos, no dia 20 de julho, na Avenida Inácio Barbosa, Zona Sul de Aracaju. O condutor, Mário Chiachiaretta Neto, estava embriagado e foi preso em flagrante.

Ele teve a sua prisão preventiva revogada nesta terça-feira (10), pelo juiz Icaro Tavares Cardoso, da 8ª Vara Criminal de Aracaju. A prisão fica convertida em medidas cautelares. São elas:

Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

Não manter contato com pessoa arrolada como testemunha nesta ação, devendo o acusado dela permanecer distante;

Não se ausentar da Comarca de Aracaju, sem autorização judicial, por mais de oito dias

Recolher-se em seu domicílio nos dias de folga e, nos dias úteis, das 20h às 06h;

Submeter-se à monitoração eletrônica;

Fica suspensa a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Deve ser aplicada a monitoração eletrônica, pelo prazo de 120 dias, sujeito a prorrogação. Se não houver tornozeleira eletrônica disponível, fica dispensado o seu uso.

O acusado deve manter o endereço atualizado.

O descumprimento de quaisquer das medidas impostas pode provocar a conversão em prisão preventiva.

Entenda o caso

Na noite do acidente, de acordo com informações colhidas pela polícia no momento da ocorrência, o carro do suspeito primeiro atingiu outro veículo e depois o ciclista. O automóvel atingido capotou várias vezes, mas os ocupantes não tiveram lesões graves. Já o ciclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital.