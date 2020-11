Lúcio Flávio o é candidato por trás dos movimentos contra Rodrigo Valadares

11/11/20 - 13:28:10

Na última semana, o empresário Lúcio Flávio Rocha tem gastado suas energias a liderar denúncias contra o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, sobre suposto desvio de dinheiro do Fundo Eleitoral.

Ao saber que Lúcio Flávio estava envolvido com as ações que envolvem seu nome, Rodrigo disparou, “Eis que a verdade surge: Quem estava a todo momento por trás das “denúncias” mentirosas contra mim era o laranja de Edvaldo, Lúcio Flávio. Ele, que se diz de direita e nunca criticou a esquerda, centrou sua campanha contra mim”.

Nas pesquisas, o empresário não tem recebido resultados satisfatórios, enquanto Rodrigo tem ganhado, cada vez mais, força . No final do mês anterior, segundo o levantamento realizado pelo IBOPE ( SE‐08376/2020), Lúcio possuía apenas 2% de intenções de voto, enquanto Rodrigo apareceu com 10%.

Eleitores de direita tem abraçado a candidatura do candidato bolsonarista e, para ele, as tentativas de difamação trata-se justamente do “desespero de quem não tem o apoio do povo”.

Por Luísa Passos

Da assessoria