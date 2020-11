Operação Delivery II da PF prende 2 homens em Aracaju e apreende drogas sintéticas

11/11/20 - 06:25:06

A Polícia Federal prendeu no final da tarde da última segunda-feira (09), em Aracaju, dois homens que faziam a retirada de uma encomenda postal em uma agência dos Correios.

O pacote postado em Ribeirão Preto/SP continha um aparelho eletrônico e, no interior deste, estavam acondicionados de forma camuflada 200 comprimidos da droga sintética MDMA, popularmente conhecida como ecstasy.

As investigações tiveram andamento com outras diligências e com o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão no endereço dos suspeitos, onde policiais federais apreenderam dois notebooks e um HD externo, além de colher dados comprobatórios da participação de um terceiro indivíduo na ação criminosa.

Após as oitivas de praxe, a PF representou pela prisão preventiva dos investigados, mas o magistrado entendeu por liberá-los, permitindo que respondam o processo em liberdade provisória.

CS/PF/Sergipe