POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CÁRCERE PRIVADO EM CANINDÉ

11/11/20 - 11:29:25

Equipes da Polícia Civil da cidade de Canindé de São Francisco deram cumprimento ao mandado de prisão de Cláudio do Carmo de Souza, 46 anos. Ele é suspeito de violência doméstica e cárcere de privado. A detenção ocorreu nesta quarta-feira, 11.

De acordo com o delegado Fábio Santana, a prisão ocorreu no povoado Capim Grosso, em Canindé de São Francisco. O suspeito foi preso por violência doméstica no contexto da Lei Maria da Penha e também por cárcere privado.

O detido encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil ressalta que informações e denúncias sobre ações criminosas e autores de crimes podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE. O sigilo é garantido.

SSP