Prorrogadas as inscrições para a Olimpíada Virtual de Química

11/11/20 - 16:36:04

Os alunos interessados em participar da 1ª Olimpíada Virtual de Química (OVQUIM 2020) ainda podem fazer as suas inscrições, que foram prorrogadas até a próxima quinta-feira, 12. Para tanto, um professor representante de cada escola deverá cadastrar seus alunos em uma planilha que já foi enviada às unidades de ensino, fornecendo os seguintes dados: nome completo do aluno; data de nascimento; nome completo do professor responsável; série/ano em que o aluno se encontra matriculado em 2020 e nome da escola. A planilha da inscrição deve ser enviada para o e-mail: ovquim2020@gmail.com. É também de responsabilidade do professor encaminhar para cada aluno o cartão de acesso com os dados do login e senha a fim de que o estudante possa acessar a prova no dia da aplicação.

Poderão participar quaisquer estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio ou Tecnológico das redes pública ou privada. A participação dos alunos da rede pública será totalmente gratuita. As provas serão realizadas da meia noite do dia 16 de novembro até às 23h59 do dia 17, por meio da Plataforma Qmágico/Eduqo, que poderá ser acessada através do link: https://ovquim.qmagico.com.br. O aluno deverá acessar o sistema usando login e senha fornecidos pelo professor representante e responder à prova sem nenhum tipo de consulta. A coordenação da Olimpíada ressalta que a plataforma identificará qualquer janela de busca que for aberta durante a resolução do exame, o que ocasionará a desclassificação do aluno. O gabarito e a nota serão divulgados no prazo mínimo de oito dias após a realização da prova.

A OVQUIM 2020 será dividida em três modalidades: 1ª Série (modalidade A), 2ª Série (modalidade B) e 3ª Série (modalidade C). A prova, de fase única será constituída de 25 questões, 20 das quais são de múltipla escolha e cinco abertas, com respostas numéricas, e duração de 4 horas corridas a partir do primeiro acesso.

A cerimônia de premiação acontecerá de forma virtual, no dia 4 de dezembro, às 15h, pelo aplicativo Google Meet. O link da reunião será divulgado juntamente com a relação de premiados. Os 20 alunos de melhor rendimento nas modalidades A e B serão automaticamente classificados para a Olimpíada Brasileira de Química (OBQ/2020), que será realizada no dia 12 de dezembro.

Para o professor Jorge Monteiro, técnico do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Seades/Dase/Seduc), é de grande importância a participação em olimpíadas escolares. “Em momentos de pandemia, esses eventos estão sendo de extrema importância para os estudantes saírem um pouco dessa condição de ter que estar assistindo a aulas remotas. Essas olimpíadas acabam dando uma outra dinâmica na relação didática entre o professor e o aluno. É importante que a escola e os professores estejam sempre atentos à realização desses eventos para possibilitarem uma maior participação dos seus alunos e, consequentemente, que eles possam ter acesso a outras possibilidades de conhecimento que não se limitem apenas ao espaço escolar”, disse Jorge Monteiro, técnico responsável pela divulgação das olimpíadas científicas no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura.

Mais informações sobre a 1ª Olimpíada Virtual de Química, bem como sobre o acesso ao edital, podem ser obtidas por meio do telefone 3179-3336 (Seades/Seduc) ou 99890-1616 (professor Jorge Monteiro).

Fonte e foto assessoria