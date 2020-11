UFS DIVULGA A RELAÇÃO DE EXCEDENTES DO VESTIBULAR DO CAMPUS DO SERTÃO

11/11/20 - 11:56:29

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Sergipe, tornou pública, para conhecimento dos interessados, conforme definido no Edital Nº 29/2020/Prograd, a 1ª relação de excedentes convocados para ocupar vagas de desistentes do vestibular do campus do Sertão.

Matrículas

As matrículas serão realizadas até o dia 13 de novembro e feitas por meio do envio do formulário, mais documentos necessários e dispostos na ordem estrita e obedecendo todos os critérios estabelecidos, em arquivo PDF único para protocoloufs@gmail.com, para abertura de processo administrativo. O candidato que não fizer o envio dos documentos no prazo estabelecido será considerado desistente, perdendo a vaga.

Resultado final

Após as análises dos recursos, o resultado final será divulgado no dia 23 de novembro no sito do DAA.

Cadastro Sigaa

Após o resultado final, todos os aprovados com matrícula deferida já podem se cadastrar no Sigaa.

Para saber o número de matrícula, necessário para o cadastro no Sigaa, siga os seguintes passos:

1 – Acesse o link https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/cadastro/discente.jsf;

2 – Clique no link da frase “Se não souber sua matrícula clique aqui para pesquisar”;

3 – Digite seu CPF e selecione, no campo ‘Nível de Ensino’, o item ‘Graduação’;

4 – Clique em ‘Pesquisar’.

Para conferir o edital e o resultado, clique aqui.

Fonte: Portal UFS