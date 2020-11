ACIDENTE DEIXA JOVEM DE 16 ANOS MORTO EM POVOADO DE POÇO REDONDO

12/11/20 - 08:12:21

Um jovem identificado como Adeilton Ferreira da Silva, 16 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (11) após acidente com uma motocicleta.

O fato foi registrado no povoado Queimada Grande, no município de Poço Redondo, quando chocou com um caminhão tanque que transportava leite na região.

Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.