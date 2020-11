Bairro Cirurgia recepciona carreata da esperança de Danielle prefeita

12/11/20 - 12:50:23

Na noite desta quarta-feira, 11, a candidata à Prefeitura de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania), realizou uma carreata no bairro Cirurgia. Ela estava acompanhada do candidato a vice, Valadares Filho (PSB), e recebeu diversas manifestações de carinho e apoio dos moradores.

Danielle destacou os diversos problemas que vem encontrando durante suas “caminhadas” por Aracaju. “Estivemos em localidades que demonstram o descaso da atual gestão e que não são mostradas no programa eleitoral do prefeito. A Zona de Expansão convive com a falta de infraestrutura, um verdadeiro abandono”, salientou.

“No Jardim Centenário a população nos chamou para mostrar o esgoto que corre a céu aberto e, o pior, não recebe tratamento. São realidades como essa que queremos mudar, proporcionando mais dignidade às pessoas e acesso à serviços de qualidade. Temos projetos para isso”, complementou.

A candidata ressaltou suas propostas para a melhoria da saúde. “Uma das principais demandas apresentadas pelos aracajuanos. Por isso, vamos fortalecer a atenção básica, ampliando o número de equipes de Saúde da Família. Zerar as filas de exames e consultas. Também será implantado um sistema de acompanhamento da saúde dos idosos e doentes crônicos”, detalhou, enfatizando que todos os seus compromissos podem ser conferidos por meio de suas redes sociais.

Ascom/Danielle Garcia