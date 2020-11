Campanha de Vacinação Antirrábica termina nesta quinta-feira em Aracaju

12/11/20 - 08:19:53

A segunda fase volante da Campanha de Vacinação Antirrábica, encerra nesta quinta-feira (12) em Aracaju. Neste último dia, a ação acontece das 8h às 12h30 no Bairro Mosqueiro, na área central, além das localidades do Matapuã e Areia Branca.

Até o momento, já foram imunizados 36.933 cães e gatos. A meta é vacinar 39.750. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a vacina é a principal forma de prevenção da raiva, que é uma doença grave que leva a óbito no caso dos animais e com ocorrência de poucos casos de cura em seres humanos, porém com grandes sequelas.

Podem ser vacinados cães e gatos com idades a partir de três meses e que estejam saudáveis. É necessário levar o cartão do animal.

Quem perdeu a campanha de vacinação, pode levar o animal no Centro de Controle de Zoonoses, das 8 às 17 horas. O órgão fica localizado na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1081, Bairro Capucho, na capital.