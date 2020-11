CENTRAL DE LIBRAS IRÁ FUNCIONAR NO DIA DAS ELEIÇÕES PARA OS SERGIPANOS

12/11/20 - 14:10:12

No dia 15 de novembro, data das Eleições 2020, o eleitorado sergipano que se comunica através da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS terá à disposição o serviço de intérprete da Central de Libras do TRE-SE, para tirar suas dúvidas e para se comunicar com Coordenadores de Acessibilidade em todos os locais de votação.

É a primeira vez que o serviço está sendo disponibilizado nas eleições no Brasil, o qual foi idealizado no TRE-SE. O secretário da Comissão de Acessibilidade, Marcelo Gerard, realizou a divulgação dessa iniciativa no grupo nacional de acessibilidade da Justiça Eleitoral, compartilhando documentação como a de contratação de intérpretes, tendo ótima receptividade, resultando em que outros TREs também adotarão a ideia já nestas eleições.

Não apenas o serviço da Central de Libras estará disponível mas também os Coordenadores de Acessibilidade estarão presentes em todos os locais de votação do Estado para auxiliar as pessoas com deficiência. A criação dos Coordenadores de Acessibilidade também é iniciativa do TRE-SE, que o utiliza desde 2008 na 27ª ZE, sendo que em 2020 o TSE está indicando que todos TREs disponibilizem esse Coordenador, reconhecendo assim a importância da inovação originada no TRE-SE.

Como funciona o serviço

No dia da eleição, o cidadão poderá entrar em contato com a Central de Libras do TRE-SE realizando uma ligação de vídeo para 79-9-9650-6903ou 79-9-9950-4513, podendo assim sanar dúvidas relacionadas a locais de votação, procedimentos de prioridade, número da seção eleitoral dentre outras.

Outra forma de utilizar o serviço é realizando uma ligação de vídeo do local de votação, na companhia do Coordenador de Acessibilidade, para que possa se comunicar com eficiência com este colaborador da Justiça Eleitoral, havendo assim a interpretação simultânea da conversa.

Fonte TRE-SE