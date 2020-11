GTA ESTARÁ DE PRONTIDÃO PARA ATUAR NO PLEITO ELEITORAL DESTE DOMINGO

12/11/20 - 08:57:23

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) estará operando com a missão de garantir a segurança das eleições municipais do próximo domingo, 15 de novembro. A unidade, vinculada à Secretaria da Segurança Pública (SSP), integra a Operação Eleições e passa atuar com o foco no pleito eleitoral já no sábado, 14, fornecendo apoio aéreo às Polícias Militar e Civil e ao Corpo de Bombeiros. Em paralelo, o GTA também estará à disposição da população sergipana para as ocorrências cotidianas que, porventura, aconteçam durante a votação.

O comandante do GTA, coronel Fernando Góes, explicou que o grupamento estará de prontidão para atender às ocorrências de segurança relacionadas às eleições municipais. “O GTA vai ser empregado nas eleições como todas as unidades que são ligadas à segurança pública. A partir do sábado, estaremos totalmente engajados na Operação Eleições, e estaremos à disposição, aguardando qualquer demanda específica da eleição, para definirmos o tipo de atuação”, ressaltou.

Ele complementou citando que a unidade também permanecerá à disposição de outras demandas relacionadas à segurança pública da população em todo o estado. “Permaneceremos no serviço ordinário, aguardando ocorrências que possam acontecer em todo o estado para que possamos atendê-las. Então é um trabalho específico de eleição junto ao trabalho diário de segurança pública que o GTA faz diuturnamente”, frisou.

O GTA está vinculado ao gabinete do secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, e será acionado de acordo com o direcionamento da cúpula da segurança pública de Sergipe, conforme detalhou o comandante da unidade. “O GTA está diretamente subordinado ao secretário de segurança. Então qualquer tipo de trabalho feito, direcionado para as eleições, deverá partir do gabinete do secretário de segurança, para que possamos cumprir imediatamente”, reiterou.

Equipe

A equipe do GTA envolve os operadores do serviço aéreo e também os servidores de apoio em solo, assim como salientou o coronel Fernando Góes. “Nós iremos atuar com uma equipe completa de comandante, co-piloto, dois operadores aerostáticos, um mecânico e apoio em solo. Essa equipe compõe a tripulação de serviço tanto no sábado, quanto no domingo. O restante de nossa tropa estará de prontidão na base do GTA, aguardando para qualquer necessidade extra”, reforçou.

Segurança

O comandante do GTA relembrou que é preciso cuidado com o deslocamento, nas estradas e rodovias, para os municípios no período de votação. No ano de 2004, assim como rememorou o coronel Fernando Góes, houve um grave acidente de trânsito nas proximidades da entrada de Itaporanga D’Ajuda, na BR-101. Assim, ele pede cautela à população sergipana nos trajetos entre as cidades durante as eleições e evidenciou que o GTA também estará de prontidão para atendimentos que envolvam o serviço aeromédico.

“Nessa eleição, aconteceu um acidente com múltiplas vítimas fatais. Desejamos muito que nunca mais ocorra, mas, caso venha a acontecer, o GTA estará pronto para atender de imediato, pois é uma demanda muito superior à necessidade da segurança pública. Sabemos que o deslocamento de pessoas ao interior para a votação nos municípios é muito grande. Então, estaremos totalmente voltados para as eleições, sabendo que, se for necessário atuarmos, estaremos lá de acordo com a necessidade”, assinalou.

Orientações na pandemia

O coronel Fernando Góes também enfatizou que as eleições ocorrem em um momento de pandemia e que é preciso manter os cuidados com a saúde no momento da votação. “A eleição municipal é muito importante, é o destino dos municípios de todo o Brasil. Nós consideremos como uma eleição fundamental para a qualidade de vida futura. Pedimos que as pessoas tenham tranquilidade e muito cuidado, a pandemia ainda não acabou. Então é um cuidado adicional nas zonas eleitorais e também no convívio pessoal, para que todos possam ir a sua zona eleitoral, votar e retornar para casa em paz e com tranquilidade, para encerramos esse período com tranquilidade”, pontuou.

Fonte e foto assessoria