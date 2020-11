FUNCAJU PRORROGA PARA O DIA 22 AS INSCRIÇÕES DO EDITAL JANELA PARA AS ARTES

12/11/20 - 09:28:07

Atendendo a pedidos da classe artística e com o intuito de assegurar que a verba emergencial regulamentada pela lei federal Aldir Blanc, de fato, chegue ao público-alvo, a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) prorrogou as inscrições para o programa de editais ‘Janelas para as Artes’. São oito segmentos artísticos contemplados pelo projeto e o setor cultural deve ficar atento para o prazo estendido de inscrição, que se encerra, agora, no dia 22 de novembro. Para auxiliar os candidatos, a Fundação montou uma central de atendimento na sede, localizada à rua Estância, 39, Centro, além de disponibilizar o perfil @funcaju, no Instagram, e o site www.aldirblancaju.art.br.

Podem se inscrever no edital pessoas físicas, residentes e domiciliadas em Aracaju, com atuação no campo artístico-cultural há, pelo menos, dois anos. Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou contrato social e cartão de CNPJ tenham como natureza o desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural, com sede no município, também podem apresentar seus projetos.

“As inscrições estão aumentando, mas percebemos a necessidade de ampliar o prazo para que mais artistas possam ser atendidos. Por isso, estendemos até o dia 22 de novembro, para que o número de participantes seja multiplicado. Reforço para que os artistas acessem as plataformas e se inscrevam. Flexibilizamos ao máximo as exigências para atendê-los, afinal, o espírito da lei é, justamente, levar o fomento para quem está sem trabalhar desde o começo da pandemia e que está em uma situação difícil”, destaca o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

O projeto Janelas para as Artes vem sendo pensado pela Funcaju há alguns meses, desde que foi firmada a distribuição de recursos da União, em agosto deste ano, para os estados e municípios do país, a fim de atender trabalhadores e profissionais da área artístico-cultural que também vêm sofrendo com as consequências da pandemia da covid-19. Os recursos foram regulamentados pela lei federal Aldir Blanc.

Aracaju tem disponível R$ 4 milhões para aplicar no setor artístico, como pede a legislação. O Janelas para as Artes é apenas um dos editais que viabiliza esse repasse. Outros três foram disponibilizados: edital para técnicos da área da cultura, edital de credenciamento de avaliadores dos projetos artísticos que serão inscritos e o edital de subsídios para os espaços culturais manterem suas atividades usuais durante o estado de calamidade pública decretada.

