Ouvidoria estará de plantão dias 13, 14 e 15, das 7h às 19h

12/11/20 - 10:39:16

Tire suas dúvidas pelo telefone (79) 3209-8777 ou pelo Whatsapp (79) 99948-1969

Nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020 (1º Turno das Eleições 2020), a Ouvidoria Eleitoral estará de plantão no horário de 7 às 19 horas para atendimento aos eleitores. Tire suas dúvidas pelo telefone (79) 3209-8777 ou pelo Whatsapp (79) 99948-1969.

O WhatsApp nº (79) 99948-1969 é um canal direto de comunicação com a Justiça Eleitoral: disponibilizado pela Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), essa ferramenta representa o aprimoramento da relação entre os cidadãos e o TRE-SE.

A Ouvidoria Eleitoral lembra que existem outros canais de comunicação com a Justiça Eleitoral: telefone – (79) 3209-8777; e-mail– ouvidoria@tre-se.jus.br; e as redes sociais nos canais do TRE-SE – Instagram, Facebook e YouTube.

No site do TRE-SE é possível acessar a página da ouvidoria por meio do link: http://www.tre-se.jus.br/o-tre/ouvidoria/ouvidoria .

TRE/SE