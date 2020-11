PC CUMPRE MANDADO POR MEDIDA DE SEGURANÇA DE HOMEM QUE ROUBAVA OS PAIS

12/11/20 - 06:28:24

Policiais civis da Delegacia Regional de Carmópolis deram cumprimento do mandado de internação decorrente de aplicação de medida de segurança do sentenciado Silvio Barbosa dos Santos, 40. Em 2016, ele teria subtraído, mediante violência, objetos da casa dos pais, que são idosos, para o sustento do vício de drogas. A ação policial ocorreu nesssa quarta-feira, 11.

De acordo com as investigações, em razão da prática do ato delituoso, no mês de outubro de 2018, ele foi sentenciado. Em seguida, foi expedido o mandado de internação, cumprido nessa quarta-feira. Silvio é egresso do sistema prisional. Em 2009, ele foi condenado pelos delitos de uso e tráfico de entorpecentes, praticados no ano de 2007, em Carmópolis.

Após a instrução do incidente de insanidade mental, foi feita a instrução do processo. Em seguida, foi decretada a medida de segurança para a internação no Hospital de Custódia e Tratamento Pisquiátrico (HCTP).

A decisão judicial foi cumprida e ele já encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a elucidação de práticas delituosas. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

SSP