PMA oferta exame de ultrasson de urgência pediátrico e adulto no Fernando Franco

12/11/20 - 16:43:22

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), passou a disponibilizar o serviço de exame de ultrasson de urgência pediátrico e adulto no Hospital de Pequeno Porte (HPP) Des. Fernando Franco, localizado no conjunto Augusto Franco.

A saúde pública do município já disponibiliza o serviço na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nestor Piva para adultos e, agora, com a ampliação da oferta, a gestão passa a oferecer a especialidade nos dois hospitais da Rede de Urgência e Emergência (Reue) da capital. Em relação à ultrassonografia pediátrica, quando crianças menores de 3 anos precisavam dos serviços, eram encaminhadas ao Hospital Urgência de Sergipe (Huse). Agora, o Fernando Franco também fará esse serviço.

“Se uma pessoa tiver qualquer intercorrência de emergência, por exemplo, pode procurar atendimento no Fernando Franco, onde passará por uma avaliação médica e, se em decorrência dessa avaliação, o médico solicitar a ultrassonografia, será feito no hospital. Pensamos sempre na assistência à população e estamos felizes em poder ofertar mais um exame para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Aracaju”, explica a coordenadora geral do Fernando Franco, Suiane Gomes de Oliveira.

Segundo a médica Ana Paula Pazinato, como é uma demanda espontânea e de urgência no Fernando Franco, não tem como prever a quantidade de exames que serão realizados.

“Nos dois primeiros dias, já foram atendidos nove pacientes. Começamos a fazer os exames devido ao aumento da demanda que tínhamos e precisávamos enviar as pessoas para serem atendidas no Nestor Piva. Pensando na população, foi necessário montar uma sala de exame no Fernando Franco, para que ficasse mais viável e confortável para os pacientes, que já podem fazer o exame no mesmo local que foram atendidos”, enfatiza.

Uma das usuárias assistidas foi a senhora Nildete Silva. “Cheguei com dores na barriga e fui atendida em menos de dez minutos. Da recepção ao consultório, todos me trataram muito bem e logo fiz o exame”, reconheceu.

Oferta

O Hospital de Pequeno Porte (HPP) Des. Fernando Franco oferta exame de ultrassonografia de urgência para pediatria e adultos (abdômen total, abdômen superior, próstata, rins e vias urinárias, pélvica, obstétrica, transvaginal e outros).

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE