Rota do Engenho – A Novidade do Turismo Sergipe

12/11/20 - 13:19:32

A Rota do Engenho vai proporcionar uma viagem única! Em apenas três paradas nos municípios sergipanos de Estância, Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy o visitante vai aproveitar de perto o sol, a praia, a gastronomia regional, a cultura e muitas histórias

A Rota do Engenho é um novo atrativo turístico que dispõe para o visitante um passeio fluvial, banho de mar, visita ao Distrito de Terra Caída, almoço com frutos do mar, visita ao Engenho Reserva do Barão, degustação da Cachaça Reserva do Barão e de café no jardim da Fazenda e Engenho São Félix. Em breve no Engenho vai ofertar hospedagens no casarão secular e assim atender as pessoas que buscam aventuras em meio à natureza ou descanso e tranquilidade com uma bela paisagem natural.

Engenho – O Engenho São Félix fica localizado em Santa Luzia do Itanhy, próximo da rodovia SE 368. A construção do período colonial, se destaca em meio a vegetação e pela imponência do casarão com suas 16 janelas na fachada frontal e cômodos muito bem preservados.

E para dar início a esta jornada hoje (12), começa uma série de ações com a finalidade de capacitar e apresentar, guias de turismo, agentes de viagem, recepcionistas de hotel, operadoras, jornalistas e produtores de conteúdo a Rota que vai trazer volta toda as raízes do povo sergipano!

Fonte: Assessoria de Comunicação/Rota do Engenho

Foto: Artur Leite