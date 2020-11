SENADO INICIA TOUR GUIADO VERSÕES EM PORTUGUÊS E INGLÊS

O Senado começa hoje (12) a oferecer uma visita virtual guiada às suas dependências. Segundo a coordenadora de Visitação Institucional e de Relacionamento com a Comunidade (Covisita), Marília Serra, embora já existam as visitas virtuais do Senado e da Câmara, disponíveis no site do Congresso Nacional, será a primeira vez que o Senado promove um tour online com a presença de um mediador. As visitas serão feitas sempre às quintas-feiras, às 10h, em inglês, e às 15h, em português.

O tour online, que será apresentado por uma equipe da Secretaria de Relações Públicas na plataforma Teams, terá o mesmo roteiro de visitação presencial, permitindo uma maior interação com os usuários.

“A visita virtual já é possível, mas com alguém explicando todos os detalhes é muito mais legal. A gente sempre quis fazer um trabalho para fora do Senado, e isso nos permite chegar a escolas no interior do Brasil. Ainda estamos nos adaptando, mas pretendemos aproximar cada vez mais a população do Congresso”, disse Marília.

Mesmo depois do fim da pandemia, o novo formato deve continuar para atender um público cada vez maior, nacional e internacional, que não tem a possibilidade de vir a Brasília.

Para participar da visita virtual em português é preciso preencher o formulário disponível neste link. Já para os turistas e visitantes que desejam a visita guiada em inglês, eles podem preencher o formulário aqui

* Com informações da Agência Senado