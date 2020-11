Ultramaratonista Raphael Bonatto fará três maratonas em Aracaju

12/11/20 - 12:38:34

O atleta ultramaratonista e palestrante Raphael Bonatto estará esse fim de semana em Aracaju onde lançará seu livro. De 14 a 16 fará três maratonas alusivas aos estados

Por Raquel Passos

Em 2010, o ultramaratonista Raphael Bonatto correu 27 maratonas, em 27 dias consecutivos, nas 27 capitais brasileiras. Dez anos depois, o atleta refaz o desafio, só que desta vez, de forma virtual, alusiva às cidades e datas exatas que Raphael Bonatto realizou há 10 anos. Mas agora, de 13 a 16, ele estará em Aracaju.

Na sexta-feira, 13, às 19h, o ultramaratonista vai participar de um bate-papo exclusivo onde contará alguns dos desafios encarados para conquistar as “27 Maratonas, em 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras”. O evento virtual gratuito será transmitido no Youtube da Universidade Tiradentes, simultaneamente no canal do atleta.

Às 3h do sábado, dia 14, Raphael Bonatto iniciará o percurso de sua maratona que fará nas ruas de Aracaju e a previsão é de que às 6h esteja nos Arcos da Orla de Atalaia, alcançando o quilômetro 21 de sua trajetória que só terminará quando alcançar 42km. No momento em que Bonatto chegar à Orla, todos amantes do esporte poderão acompanhá-lo durante o percurso que conseguir.

Tem gente nos Estados Unidos, Chile, Nova Zelândia e diversos estados brasileiros que aderiu ao desafio virtual. Semana passada, Bonatto correu três maratonas em São Paulo. “Não se trata de competição, mas uma grande festa! É uma alegria poder voltar a Aracaju depois de 10 anos para correr 42k aqui nessa cidade tão bonita. Tenho alguns amigos aqui e vamos nos encontrar, com o distanciamento recomendado, na Orla de Atalaia, nos Arcos. Quem quiser correr 5k, 10k, 21k comigo, no sábado, domingo e segunda-feira, será um grande prazer”, convida Bonatto.

Depois que finalizar os 42k, às 9h, ainda no dia 14, Raphael Bonatto irá lançar seu livro “27 Maratonas, em 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras”, no Cariri, na Orla de Atalaia, preservando os protocolos de biossegurança contra proliferação da Covid-19.

O livro custa R$29,90 e também pode ser adquirido em seu site: http://raphaelbonatto.com.br/.

Quem é Raphael Bonatto?

Raphael Bonatto é formado em Educação Física e Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal do Paraná. Empresário no segmento esportivo, é proprietário da Academia Studio Corpo Livre na cidade de Curitiba (PR) e da Go On Outdoor, assessoria esportiva online presente em diversos estados brasileiros e também no exterior.

Finalista das maiores ultramaratonas do mundo, incluindo BR 135 (10x), Badwater, Comrades, provas de 12h e 24h, além de desafios como correr de Foz do Iguaçu até Curitiba (700Km), percorrer 27 maratonas em 27 dias seguidos nas 27 capitais brasileiras, também foi finalista do Desafio Discovery América Latina. Atualmente, além de empresário, ministra palestras motivacionais, é professor universitário e atua em diversas ações de caridade.

Foto Assessoria de Imprensa