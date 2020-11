Atendimentos presenciais no Centro de Endocrinologia do Ipesaúde retomados parcialmente

Para ser atendido, o beneficiário precisa de encaminhamento médico para as especialidades oferecidas e a marcação ocorre através do 3211-2571

Desde o início da pandemia da covid-19, todos as unidades do Ipesaúde têm passado por reformulações no modelo de atendimento ao público. O Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Junior também faz parte disso e uma das alternativas adotadas foi o serviço de telemedicina, que permitiu cerca de 11.970 atendimentos durante o período. Hodiernamente, seguindo os protocolos de biossegurança, os atendimentos voltaram parcialmente.

O assessor técnico do Centro de Endocrinologia e Diabetes, Edson da Conceição, conta como os atendimentos ocorreram durante a suspensão, em virtude do coronavírus. “Como nosso Centro cuida, especificamente, de pacientes que necessitam de um acompanhamento não pudemos deixar de atendê-los. Por isso, configuramos todo o atendimento para que pudesse ser feito remotamente, o que possibilitou que déssemos prosseguimento a nossa agenda e em nenhum momento cancelamos esse fluxo”, explica.

A unidade já voltou a atender presencialmente seguindo uma rotina e cumprindo rigorosamente os protocolos de biossegurança recomendados pelos órgãos de saúde, como ressalta Edson da Conceição. “Estamos com atendimento presencial parcial, por bloco de horas para evitar aglomeração no ambiente, mas ainda há alguns serviços remotos. Costumo dizer que a pandemia fez com que aprimorássemos ainda mais o nosso acolhimento e nos fez dar continuidade mesmo com a reabertura. A ligação para informar que o paciente precisa comparecer ao Centro para buscar suas devolutivas ou para confirmar a consulta do dia posterior, foi um dos serviços que aprimoramos, sempre com o objetivo de tornar a nossa relação com o beneficiário cada vez mais eficiente” conclui.

O Centro de Endocrinologia e Diabetes fica localizado na Pça Almirante Tamandaré, 75, Bairro São José, em Aracaju. Funcionando de segunda a sexta das 7h às 16h, oferece diversas especialidades, a exemplo de endocrinologia voltada para a parte hormonal, diabética e especialista em câncer de tireoide, adulto e infantil; nutricionistas; psicólogos exclusivos para pacientes do Centro; cardiologista e Assistentes Sociais. Além disso, realiza exames do pé diabético, tratamento de feridas e uma farmácia a disposição dos pacientes do centro.

