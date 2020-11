Começa nesta segunda mais uma Semana Global de Empreendedorismo

13/11/20 - 10:30:32

Evento será online e contará com diversas capacitações gratuitas

De 16 e 22 de novembro será realizada a 13ª edição da Semana Global de Empreendedorismo (SGE). O evento, que no Brasil é coordenado pelo Sebrae e conta com o apoio de diversas entidades parceiras, tem o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreender. Com o tema “Retomada da Economia e o Papel do Empreendedorismo”, a SGE será realizada em um formato inédito, de forma totalmente online e gratuita.

Em Sergipe a programação será aberta na segunda, ás 16h, com a palestra ‘Educação Financeira aplicada à vida pessoal e empresarial’, ministrada por Ítala Anjos, cocriadora da Multiplique Educação Financeira. Já ás 19h, a ação tem como foco os profissionais do setor da beleza, com o webinar ‘Segmento de beleza: precificação no novo normal’.

As atividades prosseguem no dia 17, a partir das 10h, com a realização de duas oficinas sobre Marketing Digital e Gestão de Times, além de um curso sobre motivação de equipes e a palestra ‘LGPD Mitos e Verdades: o que os pequenos negócios precisam saber’, sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ministrada pela advogada Milla Cerqueira. O público também poderá conhecer os benefícios do Programa Microempreendedor Individua (MEI) por meio de uma palestra via WhatsApp que será realizada a partir das 8h.

No terceiro dia da SGE a programação contará com três atividades: a palestra ‘Acesso ao crédito consciente’, a partir das 9h, e as oficinas ‘Você sabe como vender no digital’ e ‘Gestão Financeira’. No dia 19, por sua vez, serão promovidas a palestra ‘Formalize-se! Seja MEI’ e as oficinas sobre ‘Pagamentos Digitais’ e ‘Gestão de Tributos. Já no dia 20, sexta-feira, a programação da Semana Global contará com a palestra ‘Transforme a sua ideia em modelo de negócio’.

As inscrições para todas as atividades promovidas pelo Sebrae são gratuitas e podem ser realizadas no endereço eletrônoco lojavirtual.se.sebrae.com.br. No site www.empreendedorismo.org.br o público pode ter acesso a programação organizada por instituições de todo o país.

Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

A programação da SGE também será marcada pelas comemorações do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro. O Sebrae preparou um dia inteiro com palestras e rodadas de conversas virtuais para discutir os principais desafios da mulher empreendedora a partir da vivência de projetos como o Sebrae DELAS, iniciativa piloto, realizada nos últimos dois anos em doze estados do Brasil para apoiar ao empreendedorismo feminino.

As atividades previstas vão tratar de liderança, inovação, participação em redes, equilíbrio entre o aspecto pessoal e profissional, crenças limitantes e maternidade. A programação completa esá disponível no site www.sebrae.com.br.

A Semana Global de Empreendedorismo foi criada em 2007 pelo ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown e pelo presidente da Kauffman Foundation na época, Carl Schramm, com o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreender. Somente no Brasil, nos últimos três anos, a iniciativa mobilizou mais de 2,5 milhões de pessoas, com cerca de 10.000 atividades, o que faz da Semana brasileira a maior do mundo.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria