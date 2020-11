Conselheira relata possíveis irregularidades em gastos com a Covid nos municípios de SE

13/11/20 - 13:46:45

A conselheira Susana Azevedo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), registrou no Pleno desta quinta-feira, 12, que a área técnica sob sua relatoria realizou fiscalização junto a 18 municípios sergipanos quanto à destinação de verbas para o combate à pandemia da Covid-19.

Por meio da ação de controle denominada “acompanhamento”, foram constatados indícios de irregularidades ou ilegalidades nas análises preliminares em parte desses municípios.

“Fizemos um acompanhamento nas verbas da Covid e estamos encontrando situações que precisam de mais esclarecimentos”, comentou a conselheira.

Em meio à sessão, ela votou pela autuação de protocolo referente à Prefeitura Municipal de Propriá, a respeito das ações desenvolvidas pela localidade visando o enfrentamento da situação de emergência da saúde pública.

Dessa forma, será iniciado processo com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa em que se realizará uma análise mais aprofundada da matéria. Os interessados são o prefeito, Iokanaan Santana; o secretário de Saúde, Iokanaan Santana Filho; e a secretária de Assistência Social, Maria Elizabete Nunes.