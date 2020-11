FOCCO/SE PUBLICA CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS E AOS PARTIDOS POLÍTICOS

O Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (FOCCO/SE) publicou carta aberta aos partidos políticos e candidatos a vereadores e prefeitos do próximo pleito eleitoral em Sergipe expondo uma série de recomendações com vistas a uma gestão pública transparente, refratária a eventos de fraude e corrupção, aderente a princípios de eficiência no gasto público e com foco no desenvolvimento econômico, humano e social.

O documento foi elaborado na última reunião ordinária do Fórum e contou com a anuência dos órgãos que compõe a rede de controle local, numa iniciativa que conta com a adesão de diversas redes pelo Brasil.

A Carta tem como objetivo criar uma cultura de transparência, com uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação, e de integridade na gestão pública, contribuindo para a excelência dos executivos municipais e na atuação vigilante dos respectivos legislativos. A ação terá desdobramento na próxima etapa da eleição, caso tenha segundo turno para prefeito de Aracaju.

O FOCCO-SE é um fórum que reúne órgãos como Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ministérios públicos Federal (MPF), Estadual (MPE) e de Contas (MPC), Controladoria Geral da União (CGU), Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC) e o Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deotap), e tem como objetivos a integração desses órgãos para o compartilhamento de informações e experiências no combate à corrupção e na melhoria da gestão pública do Estado de Sergipe.

Assessoria de imprensa do Focco/SE