HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS NO PONTO NOVO

13/11/20 - 05:43:44

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante Roberto dos Santos, conhecido como “Acaba”. No momento da detenção, ele estava em posse de maconha, cocaína e uma balança de precisão. A detenção ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 12, no bairro Ponto Novo, na capital.

De acordo com as informações policiais, após um informe recebido através do Disque-Denúncia (181), os investigadores foram até uma rua da localidade e encontraram o suspeito em frente à casa dele. Na revista pessoal, foram encontradas algumas trouxinhas de maconhas, que estavam prontas para a venda.

Diante do flagra, os policiais entraram na residência, onde encontraram mais seis porções maiores da mesma droga e uma outra de cocaína, além da balança digital de precisão. Roberto será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: SSP