MATERNIDADE SANTA ISABEL REALIZARÁ MUTIRÃO DE CIRURGIAS PEDIÁTRICAS

13/11/20 - 08:55:43

Em alusão ao mês Novembro Azul dedicado à prevenção do câncer de próstata, como também aos cuidados a saúde masculina, o Hospital e Maternidade Santa Isabel realizará em 18 de novembro um dia especial de assistência para mais de 20 crianças, mostrando a importância dos cuidados na saúde infantil. A iniciativa tem a finalidade de ajudar crianças do sexo masculino que precisam passar por cirurgias com casos muito comuns, mas que se não forem solucionados, há possibilidade agravamento a curto ou longo prazo, como: hérnia umbilical, hérnia inguinal, hidrocele, fimose, criptorquidia e hipospádia.

O Novembrinho Azul do Santa Isabel orientará os responsáveis dos cuidados essenciais para manter a criança afastada de doenças ou outros problemas de saúde, como também faz alertar sobre a importância da prevenção e ao diagnóstico precoce desde os primeiros dias de vida, não apenas na fase adulta.

Por conta da Pandemia, muitas cirurgias eletivas foram suspensas, e a iniciativa Novembrinho Azul ajudará a diminuir a espera de muitos pacientes para realização desses procedimentos.

ASSESSORIA HSI