Prefeito interino de Carmópolis envia áudios para coagir eleitores

13/11/20 - 10:57:21

Em dois áudios que circularam no Whatsapp, o prefeito interino de Carmópolis, José Augusto, usa do poder de atual gestor para coagir eleitores do município a votarem na ex-prefeita Esmeralda Cruz (PSD). Em um dos áudios, ele desafia um servidor para apostar o salário na vitória da sua candidata por mil votos de diferença.

No primeiro áudio, José Augusto afirma que Esmeralda está 18% na frente dos demais candidatos e pressiona um servidor conhecido como Renato Negão, que tem um filho empregado na Prefeitura. O interino também faz pouco do prefeito afastado e começa a chamá-lo de “Beto Manga”.

“A gente tem 18%. Bora Renato, seu salário contra o meu. Eu coloco 20% do seu salário contra o meu salário e dou mil votos de diferença. Pense em sua família, pense em você. Sua família foi beneficiada com a ex-prefeita Esmeralda e com seu prefeito Beto Manga, que você tanto defendeu, você só tomou na cara”, disse José Augusto.

No segundo áudio, o prefeito interino profere ameaças a um comerciante conhecido no município como Mazolinha e tenta induzir o eleitor a ajudá-lo votando em Esmeralda. “Mazolinha, eu te ajudo, agora você não ajuda ninguém. Essa cobertura aí que eu liberei, não deveria ter liberado. Agora se você fizer uma festa isso aí vai ser fechado por 60 dias e eu não sei você terá ele de volta, porque você não tem consideração por ninguém. Do mesmo jeito que eu liberei você fazer isso, eu posso mandar derrubar. Se você me peitar eu mando derrubar”, ameaçou José Augusto.

Insatisfeito com a postura do comerciante, que se negou a apoiar a sua candidata, José Augusto não liberou o espaço para realização do evento, causando grande prejuízo a Mazolinha.

Fonte e foto assessoria