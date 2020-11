Tribunal de Contas fará sessão especial em homenagem aos seus 50 anos

13/11/20 - 06:49:08

No próximo dia 10 de dezembro, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) vai realizar uma sessão solene, em ambiente virtual, para celebrar seus 50 anos de existência. A novidade foi anunciada no Pleno desta quinta-feira, 12, pelo conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro.

“Tínhamos um grande evento prestes acontecer em nosso auditório, já com mais de 500 inscritos, quando veio a pandemia da Covid-19 e precisamos suspendê-lo; diante da continuidade dessa situação, adotamos um novo formato para celebrarmos este marco significativo na nossa história”, destaca o conselheiro-presidente.

Segundo ele, a sessão especial será a penúltima do Pleno este ano e terá a participação de convidados conhecidos nacionalmente cujos nomes serão revelados posteriormente. Além disso, haverá a entrega de uma medalha comemorativa destinada a personalidades que tenham prestado relevantes serviços em prol do fortalecimento das instituições públicas.

A iniciativa recebeu a aprovação do colegiado: “Chegaremos ao fim do ano sem a possibilidade de fazer uma comemoração presencial, então acho muito oportuno que se faça por meio virtual”, comentou o conselheiro Carlos Pinna. “Certamente será um dia muito especial na história do Tribunal de Contas”, acrescentou a conselheira Susana Azevedo.

Os conselheiros Carlos Alberto e Flávio Conceição, bem como o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Luis Alberto Meneses, também se somaram às manifestações. “Certamente o Tribunal está pronto e equipado para promover este evento”, concluiu o procurador-geral.

Por DICOM/TCE