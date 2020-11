Tutora da Unit recebe premiação pelas contribuições voltadas à educação local

13/11/20 - 15:31:48

A professora e tutora do polo de Educação a Distância da Universidade Tiradentes em Nossa Senhora das Dores, Simone Vieira, foi agraciada com o 1º Prêmio Destaque Regional Tribuna do Interior – DRTI – por contribuições voltadas para o desenvolvimento social e cultural do município e cidades circunvizinhas. A premiação foi realizada no último dia 31 de outubro de forma on-line.

Egressa da Unit, do curso de Pedagogia EaD do mesmo polo, em 2009, Simone foi monitora durante dois períodos da sua graduação. “Foi uma grande oportunidade, principalmente para minha formação profissional”, declara.

Quando finalizou o curso, em 2013, atuou em várias áreas e, em 2016, foi contratada pela Unit para ser tutora do curso. “Eu procuro passar as minhas experiências pessoais, profissionais e também acadêmica. É importante me colocar no papel que eles estão hoje e ser uma pessoa que incentiva, porque já compartilhei de diversas angústias, expectativas e também de conquistas”, salienta.

“Um profissional completo é aquele que sabe ser técnico nas instruções e humano nos procedimentos, é enxergar no outro a sua extensão e buscar conhecimento incessantemente”, acrescenta.

A pesquisa, que envolve os municípios de Nossa Senhora das Dores, Capela, Siriri e Cumbe, é voltada para diversas áreas, e o nome da professora foi o mais citado entre os profissionais da Educação.

“Vejo este prêmio como o reconhecimento de um trabalho com muito comprometimento, de responsabilidade e de empatia com os nossos acadêmicos, percebendo as necessidades deles e sendo mais que uma professora”, enfatiza.

“Foi uma surpresa. Digo que não é um prêmio só meu. É um prêmio dos alunos e também da instituição, porque ninguém faz um trabalho sozinho, o trabalho é coletivo. Então, quando a gente recebe um prêmio desse, é para todas as pessoas que estão no dia a dia fazendo parte, compartilhando essas experiências”, finaliza

Além de ser graduada em Pedagogia pela Unit, Simone possui pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Inclusiva também pela instituição de ensino. Atualmente, faz sua segunda graduação em Recursos Humanos pela Universidade Tiradentes.

