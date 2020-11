PF: Morador do município de Tobias Barreto é suspeito de causar desordem eleitoral

14/11/20 - 15:11:49

A Polícia Federal informou neste sábado (14) que cumpriu um mandado de busca e apreensão, e formalizou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra um homem investigado pelos crimes de injúria e difamação contra a Justiça Eleitoral em Tobias Barreto.

O TCO foi lavrado em virtude da pessoa investigada ter seguido na promoção de desordem com o intuito de prejudicar os trabalhos eleitorais e de ter desobedecido a ordens emanadas da Justiça Eleitoral. “Dessa maneira, foi formalizado o TCO em seu desfavor pelo cometimento dos crimes dos arts. 296 e 347 do Código Eleitoral, que podem resultar em penas ao infrator que vão desde imposição de multa até detenção por até um ano”, diz a PF.

As associações dos Magistrados de Sergipe (Amase) e a Sergipana do Ministério Público (ASMP), informam que no último dia 12, ele teria utilizado a internet para fazer declarações contra a Justiça da comarca, especialmente à juíza Ana Maria Andrade Freiman Barrozo e ao promotor Paulo José Francisco Alves Filho.