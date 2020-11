SSP descarta sinais de ferimentos por arma de fogo no corpo do prefeito de São Miguel

14/11/20 - 09:42:09

O laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML) confirmou que a morte do prefeito de São Miguel do Aleixo, Everton dos Santos Lima (PSC), 32 anos, ocorrido na tarde desta sexta-feira (13) durante acidente automobilístico, foi em decorrência do acidente.

O corpo do prefeito ao chegou ao IML por volta das 19h30, em Aracaju, e foi imediatamente necropsiado.

A causa da morte, segundo o médico legista Victor Barros, diretor do IML, foi um traumatismo cranioencefálico, em decorrência do capotamento do veículo e do forte impacto na região da cabeça. Durante a perícia não foi encontrado nenhum indício de que o prefeito pudesse ter sido atingido por um projétil de arma de fogo.

Eleição no município – o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), desembargador José dos Anjos, explicou que é possível que o partido apresente um nome para substituir o do político na disputa pela prefeitura de São Miguel do Aleixo no próximo domingo. “É necessário realizar uma convenção partidária para que seja feita a substituição do nome. Não dará tempo para a substituição nas urnas, mas o novo candidato receberá os votos como se fosse o nome do que já está na urna”, explicou o juiz.

Veja a nova chapa para as eleições deste domingo (15):

José Gilton da Costa Menezes – candidato a prefeito e José Ademilson dos Santos – candidato a vice-prefeito

Nota de pesar – O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, se pronunciou, através das redes sociais, sobre a morte do prefeito. “Com extremo pesar e consternação recebi há poucos instantes a notícia da morte do prefeito de São Miguel do Aleixo e candidato à reeleição Éverton Lima, de 32 anos. Deixo aqui as minhas palavras de conforto para os parentes, amigos, pessoas próximas e moradores de São Miguel do Aleixo por esta perda tão trágica e dolorosa. Que Deus conforte o coração de todos”, disse.

Nota do PSC – “O Partido Social Cristão de Sergipe manifesta profundo pesar pelo falecimento do correligionário e prefeito de São Miguel do Aleixo, Everton Lima, homem público que mudou a realidade local e elevou a qualidade de vida dos cidadãos. Everton partiu de forma precoce, porém com o reconhecimento da maior parte da população pela dedicação e zelo com que se aplicou em sua jovem vida pública e nas tarefas que lhe foram atribuídas. Que Deus dê o conforto necessário aos seus familiares e amigos e que o seu exemplo inspire as novas gerações de políticos em São Miguel do Aleixo sempre em favor do bem coletivo e do interesse público”, diz a nota.

Sepultamento – O corpo de Everton será velado na quadra de esporte de São Miguel do Aleixo e será sepultado às 16h deste sábado (14) no cemitério local.